Simon Cowell niet bij AGT na ongeluk elektrische fiets: ’Tip, lees de handleiding!’

Cowell onderging zaterdagavond een operatie en is daar nog van aan het bijkomen in het ziekenhuis. Het kan maanden duren voordat hij volledig hersteld is, maar voorlopig heeft hij zich alleen afgemeld voor de America’s Got Talent-opnames van aankomende dinsdag en woensdag.

De andere juryleden van de talentenjacht plaatsten zondag beterschapswensen op sociale media. Howie Mandel, Sofia Vergara en Heidi Klum maakten een foto op de set waarop ze alledrie naar Cowells lege stoel wijzen. „We missen onze baas. Kom snel terug Simon”, schreef Vergara daarbij. Ook Klum wenste haar collega een spoedig herstel toe.

„Een goed advies...? Als je een elektrische fiets koopt, lees dan de handleiding voordat je erop stapt. Ik heb een deel van mijn rug gebroken”, deelt Cowell op Twitter. Ook bedankt hij de artsen en verpleegkundigen die hem geholpen hebben. „Een paar van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik hoop dat iedereen veilig blijft”, sluit hij af.