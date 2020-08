Debra Messing: ik was te dun tijdens Will & Grace

„Ik had van die pasmiddagen voor de serie, maar tachtig procent van de kleding die voor me klaar hing was me te klein”, herinnert Messing zich in podcast I Weigh van The Good Place-actrice Jameela Jamil. „Elke keer als ik daar vandaan kwam haatte ik mijn lichaam en mezelf.” Datzelfde gevoel kreeg ze bij de Emmy’s in 2000. „Dat had een hoogtepunt in mijn leven moeten zijn. Toen ik de rode loper op stapte voelde ik me geweldig, maar toen ik eenmaal naast allerlei actrices stond die twee keer zo dun waren als ik, voelde ik me lelijk.”

De actrice volgde een tijdlang een streng dieet en viel behoorlijk af. „Opeens paste ik alle couturestukken aan. Er ging een wereld voor me open.” Die pret was echter van korte duur. „Mijn lichaam kon het niet volhouden. Ik was continu uitgeput en mijn bijnieren gaven het op. Ik realiseerde me dat ik persoonlijk niet maat 34 kan hebben én gezond kon zijn. Ik was simpelweg te dun.”