Dochter Ashlee Simpson ziet Diana Ross als voorbeeld

„Ze gedraagt zich nu al als een ster”, vertelt Evan Ross over zijn dochtertje Jagger aan E! News. Het klinkt misschien gek, maar het is echt zo.” Ashlee vult hem aan: „Ze is gek op haar oma. Ze wil de glitters en de microfoon.”

De 2-jarige Jagger is fan van prinsessen en ballet, maar voor Ashlee en Evan bestaat er geen twijfel over. De kleine meid krijgt later een muziekcarrière. „Daar ben ik honderd procent zeker van. Ik denk niet eens dat we er ook maar iets over te zeggen hebben”, verklaart Evan.