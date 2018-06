Tristan Thompson is bang om schoonfamilie te zien

„Khloé gaat niet alleen naar Los Angeles, Tristan gaat gewoon met haar mee”, vertelt een bron aan People magazine. „Haar familie is niet bepaald blij met Tristan en haar beslissing om bij hem te blijven. Zij vinden dat Khloé veel beter verdient. Tristan is echt nerveus om hen weer te zien. Hij weet dat ze boos op hem zijn en hij moet hard zijn best doen om ooit weer geaccepteerd te worden.”

„Iedereen wil vooral dat Khloé weer gelukkig is en ze zijn allemaal blij dat ze weer naar Los Angeles komt. Ze zullen groots uitpakken om te vieren dat ze er weer is. Het is altijd de bedoeling geweest dat ze op en neer zou blijven reizen, daarom zijn er ook twee kinderkamers ingericht.” Het is dus maar de vraag hoe lang Tristan blijft.

