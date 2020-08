Zo ziet de ’crisis-vakantie’ van koning Felipe eruit

Het vakantieverblijf van de koninklijke familie is niet alleen in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen week bijzonder. Er is dit jaar ook maar weinig echte vakantie bij, want komende week zijn er wel elke dag officiële activiteiten. Felipe ontvangt de autoriteiten van de Balearen en krijgt woensdag ook premier Pedro Sánchez op visite. Daarnaast zijn er officiële uitstapjes met het gezin om de lokale bevolking, en sociale en culturele instellingen steun te betuigen.

Anders dan gebruikelijk is er voor Felipe geen deelname aan de zeilwedstrijden om de Koningscup. Die zijn dit jaar vanwege de coronacrisis afgelast. De tijd die daardoor is vrijgekomen wordt onder meer benut om ook de andere Balearen-eilanden te bezoeken: Ibiza, Menorca en Formentera. Het hele verblijf, waarin ook nog een fotosessie kan worden ingelast, duurt tien dagen. Daarna gaat het gezin terug naar Madrid. Een buitenlandse reis zit er niet in.