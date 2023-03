Gwyneth Paltrow na ophef over dieet: ’Ik eet meer dan bouillon’

Paltrow kwam onlangs onder vuur te liggen toen ze in de podcast The Art of Being Well aan haar dokter vertelde wat ze at op een dag. De actrice leek te zeggen dat bouillon en groenten haar enige maaltijd op een dag vormen. Influencers maar ook diëtisten uitten hun zorgen op sociale media omdat Paltrow daarmee een ongezond voedingspatroon promootte.

De actrice verheldert nu dat ze vanwege long covid haar dieet heeft aangepast. „Veel gekookte groenten, allerlei soorten proteïne, gezonde koolhydraten om ontstekingen te verminderen. Het werkt echt goed”, zegt ze. Paltrow voegt er daarnaast aan toe dat ze dit niet deelt als advies aan anderen. „Het is gewoon wat goed voor mij heeft gewerkt.”

Ook eet de actrice niet dagelijks hetzelfde. „Ik eet volledige maaltijden en ik heb ook veel dagen waarop ik eet wat ik wil. Dingen als frietjes en zo.”