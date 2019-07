Pret op en aan het water

In het Friese Grou gaan morgen, zaterdag 27 juli, de jaarlijkse zeilwedstrijden om het kampioenschap skûtsjesilen van start. In deze Friese zeilwedstrijd, al bekend in de 19e eeuw, strijden de schippers van de veertien verschillende skûtsjes - historische vracht-zeilschepen - tot en met de finish in Sneek op 9 augustus, om de eerste plek, op diverse wateren in Friesland. Gegarandeerd gezellig vanaf de wal.