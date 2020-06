Matthijs van Nieuwkerk: ik lanterfant een beetje sinds stoppen DWDD

„Ik lanterfant een beetje”, zei Van Nieuwkerk donderdagavond in Beau.

De presentator brengt zijn tijd vooral sportend, lezend en met geliefden door. Dat is een veel rustiger tempo dan hij vijftien jaar had tijdens DWDD. „Het was mijn leven. Ik heb me vijftien jaar druk gemaakt, echt druk gemaakt, om alles.”

Nog altijd staat Van Nieuwkerk volledig achter zijn keuze om met het populaire programma te stoppen, maar wennen was het wel. „Dit was mijn leven en daar kwam een eind aan, maar het is helemaal niet zo dramatisch eigenlijk.”

Klaar bij de publieke omroep is de presentator niet. Begin volgend jaar keert hij terug op de zaterdagavond, maar daar kan hij nog niet veel over zeggen. „In januari is er als het goed is weer iets nieuws waar ik me heel erg op verheug.”