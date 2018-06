Peter Pannekoek veroordeelt Weissman niet: ’Zelf ook niet perfect’

Dat vertelt hij in het programma Nooit Meer Slapen op NPO Radio 2. Het feit dat bijvoorbeeld Katja Schuurman en Paul de Leeuw openlijk steun hebben betuigd aan de meermalen van misbruik beschuldigde castingdirecteur Job Gosschalk vindt hij niet vreemd. „Als jij heel goed bevriend bent met Job Gosschalk, dan vind ik het niet raar dat jij bij Job Gosschalk blijft. Ik vind dat je daarmee niet goedkeurt wat hij heeft gedaan.”

Toch kijkt hij ook niet op van het misbruik. „Ik zal het nooit aanmoedigen, maar ik ben er ook nooit zo verbaasd over. We zijn mens, we hebben zwarte randjes. De één is veel dieper en zwarter dan de andere, alleen dat maakt mensen wel mens. Ik ben zelf ook niet perfect, dus ik hoef me ook niet te omringen met mensen die perfect zijn.”

Zelf werkt hij met regisseur Ruut Weissman, de man met macht in de theaterwereld, die ook beschuldigd is van seksuele intimidatie. Aan een oordeel waagt hij zich niet. „Mag hij nooit meer regisseren? Bij #MeToo heb ik soms het idee dat mensen nooit meer mee mogen doen. Dat zijn ingewikkelde vragen.” Zeker voor de cabaretier die Weissman als een ’soort vaderfiguur’ beschouwt. „Hij lijkt ook een beetje op mijn vader.”

