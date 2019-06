’Martine Bijl noemde me haar giechel-vriendin’

„Het was heel verdrietig, heel verdrietig”, zegt ze over de uitvaart van Martine Bijl, van wie maandag bekend werd dat ze de donderdag ervoor op 71-jarige leeftijd is overleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg.

Janny leerde haar door Heel Holland Bakt goed leerde kennen. Zij hadden, als jurylid en presentatrice, samen veel lol op de set vertelt Janny. „Een fantastisch mens, ik was heel dol op haar. Ik denk dat wij elkaar graag mochten.”

Ze hadden volgens haar een ’heel bijzonder contact’. „We mailden ook regelmatig. We kregen ook zeer frequent op ons donder bij de opnames, omdat we geregeld dubbel lagen van het lachen. De regisseur is echt wel eens heel boos op ons geworden. Zij noemde me ook wel eens haar giechelvriendin.”