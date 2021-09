Prinses Charlène stabiel na plotselinge ziekenhuisopname

„De prinses herstelt momenteel in Zuid-Afrika, waar een medisch team haar heeft geadviseerd om niet te reizen totdat alle noodzakelijke procedures zijn voltooid”, aldus de verklaring van het paleis die is te lezen op de website van news24.com. Bronnen rond het ziekenhuis vertellen in verschillende media dat de prinses woensdag onder een pseudoniem in het ziekenhuis werd opgenomen.

Het nieuws over de ziekenhuisopname volgt op het bericht dat Charlène, die getrouwd is met prins Albert van Monaco, binnenkort eindelijk naar huis zou keren na een maandenlang verblijf in Zuid-Afrika. Ze was in haar geboorteland voor een behandeling aan een infectie aan haar oren, neus en keel, maar kon door complicaties na die ingreep niet meer naar huis vliegen.

Door haar uitzonderlijk lange verblijf in Zuid-Afrika waren er speculaties dat huwelijksproblemen daar ook een rol bij zouden spelen, maar die geruchten werden door echtgenoot Albert de kop in gedrukt. Na een bezoek aan Zuid-Afrika liet hij recentelijk aan People weten dat zijn vrouw ’staat te popelen om huiswaarts te keren’. Hij sprak daarbij over oktober.