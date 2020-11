Fred van Leer weer aan het werk

Het is Fred goed bevallen om weer aan het werk te zijn. „Eerste werkdag achter de rug! Schouders recht. Lipjes getuit en de rest fier omhoog en gaan”, schrijft hij op Instagram.

De stylist is de afgelopen weken ’door een hel’ gegaan nadat er een seksvideo van hem was uitgelekt. Fred vertelde vorige week dat het beter met hem gaat en dat hij zin had om weer aan het werk te gaan.