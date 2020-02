Populaire Mees Kees krijgt zesde film

Leendert de Ridder vertolkt een van de hoofdrollen in Mees Kees. Ⓒ Hollandse Hoogte

De succesvolle filmreeks Mees Kees krijgt een zesde deel. Het is de bedoeling dat de nog titelloze nieuwe film eind 2020 in de bioscopen te zien is. Dat heeft producent Paul Voorthuysen woensdag bekendgemaakt.