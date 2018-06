VI-mannen bij ’kritische’ Jinek: „Dan is er spanning aan tafel”

Volgens René van der Gijp is de show van Eva Jinek gewoon een kopie. „Er is nog nooit over die Jinek gezegd dat ze op een werkelijk krankzinnige manier De Wereld Draait Door heeft gekopieerd. Waanzinnig.” Dat zit hem volgens hem in de opbouw. “Het begint met het nieuws van de dag, dan is er iemand van het nieuws van de dag. Dan krijg je weer van die YouTube-filmpjes – ze zien de kijker als compleet idioot – waarbij iemand onder een vrachtwagen door fietst. Het is bezopen.”

Johan Derksen is positiever. Hij waardeert het dat Jinek ’ook een kritisch vraaggesprek kan voeren waarbij ze doorvraagt’. „Dan is er ook spanning aan tafel.” Hoe kritisch Jinek tegen de heren zal zijn en hoeveel spanning daarbij ontstaat, zal volgende week duidelijk worden. Vanaf maandagavond is Jinek dagelijks om 23.00 uur te zien op NPO 1.

Andere gasten in die week zijn onder meer het dj-duo Sunnery James en Ryan Marciano, die gisteren nog werden aangehouden op verdenking van drugsbezit.