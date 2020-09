Britt Dekker: ’Dit gun ik mijn moeder en alle ic-collega’s nooit meer’

„Velen van jullie zien bij artiesten waar jullie tegenop kijken de hashtag #ikdoenietmeermee voorbijkomen. Aangezien jullie, mijn volgers, tot dezelfde doelgroep behoren, voel ik me verplicht er iets over te zeggen”, begint ze haar verhaal op Instagram bij een foto van haar moeder in beschermende kleding.

„Dit is mijn moeder afgelopen Pasen op de ic. Iets wat ik haar en alle ic-collega’s in ons land nooit meer gun. Zij zijn degene die voor familieleden via FaceTime de laatste woorden moesten doorgeven aan hun naasten (ouders, broers, zussen, geliefdes, beste vrienden) die elk moment konden overlijden. Helemaal alleen”, benadrukt ze. „Keiharde werkers die bijna niet meer thuis waren om alle patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en op te vangen. Maak je eigen keuzes maar ik hoop dat jullie wel ’mee blijven doen’ om alle kwetsbare mensen om ons heen en alle mensen in de zorg te beschermen.”

Britt wordt direct overladen met steun en zelfs Tim Douwsma reageert onder haar foto: „Wij ook hoor Britt! Maar kritische vragen stellen lijkt me niet meer dan logisch. Vanavond krijgen kritische wetenschappers en artsen een platform. Daar gaat het om. Love you”, schrijft hij. Maar ook die uitleg bij zijn eerdere keuze zich onder #ikdoenietmeermee te scharen, kan op weinig steun rekenen.

„Had het dan anders genoemd! #ikstelvragen! Ipv #ikdoenietmeermee want daarmee insinueer je iets anders. Hiermee lijkt het alsof je je niet meer wilt houden aan de regels! Iets wat jongere volgens of mensen met lagere niveaus niet direct zullen snappen! Iets waar iedereen rekening mee dient te houden!”, luidt een van de reacties. Een verdere reactie van Tim blijft echter uit.