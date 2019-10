Liam Gallagher geëerd met eerste Rock Icon award

MTV koos Liam als eerste winnaar omdat hij ’een van de meest succesvolle, invloedrijke en kleurrijke rockartiesten van de wereld is’. „De rijke muziekgeschiedenis die we met Liam hebben, met zowel zijn voormalige band Oasis en solo, heeft ons geïnspireerd om de allereerste Rock Icon award uit te reiken”, aldus Bruce Gillmer, uitvoerend producent van de prijzenregen.

De Britse zanger zal tijdens de awardshow in de Spaanse stad Sevilla ook een hit van Oasis en een nummer van zijn nieuwste soloplaat Why Me? Why Not. spelen. Ook acts als Green Day, Niall Horan en Dua Lipa beklimmen het podium.