Riverdale-actrice bijt van zich af

„Het is pech dat één minder flatterende foto van mijn buik die op internet circuleert, reden is voor honderden mensen om te denken dat ik in verwachting ben”, schrijft ze daar. „Nope. Niet zwanger.”

Ze vervolgt met stevige taal. „Dit is gewoon mijn lichaam. En soms is mijn buik wat opgeblazen. Soms wordt er een minder flatterende foto van mij gemaakt. Soms ga ik door periodes waarin ik aankom. Mijn lichaam is iets waarvoor ik me NOOIT zal verontschuldigen. Het zal constant veranderen. En dat gebeurt ook met het jouwe. En dat is prima. Dus laten we niet zoveel tijd en inspanning besteden aan iemand anders figuur.”

Het is niet de eerste keer dat Lili Reinhart fans op sociale media terechtwijst.