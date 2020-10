Tori Spelling: ’Ik kreeg brieven waarin stond dat ik op een vis of een kikker leek’

„Mijn vader, de bedenker van de show, heeft me altijd gezegd dat je ogen de ramen van je ziel zijn. Daarom liet hij bijna nooit een acteur zien in een scène met een zonnebril op, omdat hij erin geloofde dat ogen alle emoties laten zien. Ik heb dat motto mijn hele leven uitgedragen en heb mijn kinderen ook geleerd mensen altijd recht in hun ogen aan te kijken, omdat je daarmee respect toont. Maar ik heb altijd een hekel gehad aan mijn ogen omdat ze te groot en te bol waren, iets waarover ik heel onzeker was toen ik als 16-jarig meisje in 90210 ging spelen. Ik kreeg brieven waarin stond dat ik op een vis of een kikker leek, iets wat me heel verdrietig maakte,’ aldus Tori.

De actrice zat in tranen in de kleedkamer en smeekte de visagisten op de set om haar ogen kleiner te doen lijken. „Ik vond het vreselijk en kon alleen maar huilen als ik naar mezelf keek. Ook word er vaak aan me gevraagd waarom ik mijn gezicht maar van een kant laat fotograferen. Nou, omdat dat mijn keuze is en die keuze gebaseerd is op de hoeveelheid kritiek die ik als jong tienermeisje kreeg. Ik ben overladen met bakken kritiek en ik kan je vertellen dat zoiets je niet in de koude kleren gaat zitten.”

Hoewel de pijnlijke opmerkingen van toen Spelling nog altijd raken, heeft ze geprobeerd vrede te maken met haar verleden. „Er zijn altijd pesters geweest en die zullen er ook altijd zijn. Sommige mensen worden om veel ergere dingen gepest dan een paar kikkerogen. Maar bedenk je de volgende keer even, voordat je kritiek levert op iemand die je niet kent en die jou niet kent. Nare opmerkingen blijven altijd hangen. Dus doe dat gewoon niet.”