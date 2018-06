Bibi Breijman doorbreekt de stilte met nieuwe vlog

Ze laat meteen weten dat ze deze video ook alleen maakt ’omdat het me weer leuk leek om te doen’. In de video neemt ze haar broertje mee naar New York, een reis die ze hem een tijd geleden al cadeau had gedaan voor zijn achttiende verjaardag. Een uitgelaten Bibi vermaakt zich uitstekend bij alles wat de stad te bieden heeft.

Hoe energiek ze ook mag overkomen, ze houdt wel een slag om de arm over het tijdstip van verschijnen van haar volgende vlog. „Ik zie jullie in de volgende video, ik weet nog niet wanneer, exact.” Mogelijk is dit direct de opbrengst van haar bezoek aan de psycholoog, die haar, zo zei ze in haar laatste vlog voordat ze tijdelijk stopte door een burn-out, leerde ’dat ik de baas ben’. „Zo van: je bent niet het bezit van je volgers.”

Het filmpje werd in een dag al bijna 55.000 keer bekeken en 3,5 duizend keer geliket. Fans reageren dolblij op haar terugkeer. Van de 409 reacties zijn de meeste positief en juichend over haar nieuwe filmpje. „OMG!!!!! Zo tof dat je weer een nieuwe vlog heb geüpload” en „Yessssss, ik ben zo blij dat er weer een nieuwe volg is, en dat het goed met je gaat! Je maakt me altijd aan het lachen.” Het enige wat ze nog missen: een ’zwangerschapsupdate’.