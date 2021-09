Deelname Johan Derksen aan knikkershow op losse schroeven?

Van De Snor, die vorige maand is begonnen aan zijn laatste seizoen bij Veronica Inside, is bekend dat hij vrijwel altijd in de weer is. Maar sinds hij een tijdje geleden is verhuisd naar het Drentse Grolloo, worden de werkdagen in Hilversum ineens wel heel lang voor de oud-voetballer.

Vrijdagavond, kort voor het einde van Veronica Inside, komt hun deelname aan Marble Mania ter sprake. „Ik heb de datum gekregen voor het knikkeren. Ik ben vanmiddag bedeen begonnen in Grolloo. We moeten ons om 10.00 uur melden.”

’Dat is te gek’

René, die er een iets minder druk leven op nahoudt dan zijn tafelgenoten, gelooft niet wat hij hoort. „Je wil mij toch niet wijsmaken dat je dat gaat doen? Even serieus, doe je dat echt? Jij vertrekt dus om 09.00 uur uit Grolloo, hè? Dan ben je om 11.00 uur hier, dan doe je ’s avonds twee wedstrijden in de Europa League.”

Johan: „Oh, dat weet ik niet?”

René: „En dan ga je hier om 00.30 uur weg, en dan ben je om 02.30 uur thuis. Dat moet je niet doen, joh. Dan kan écht niet. Je kunt toch niet om 09.00 uur wegrijden uit Grolloo en dat je om 02.30 uur weer thuis bent. Dat is te gek.”

Kieft

Hun deelname aan de Talpa-show kan volgens de 72-jarige worden gezien als een vriendendienst aan John de Mol. „Ik heb helemaal nergens om gevraagd. Wij hebben John beloofd dat wij dat knikker geleuter gaan doen. Maar, ik heb de oplossing! Wim (Kieft, red.) valt in voor mij met knikkeren.”

Maar het lijkt erop alsof de oud-voetballer, die Oranje in 1988 naar de halve finale kopte met zijn doelpunt tegen Ierland, ook niet zit te wachten op een middagje Marble Mania. „Met knikkeren? Dan moet je mij niet aankijken. Ik moet de Europa League doen, ’s avonds.”

’Slechte smaak’

Na de eerste aflevering van Marble Mania liet Johan weten met veel plezier naar de knikkershow te hebben gekeken. Een stortvloed aan kritiek volgde en zelfs Talpa-baas John de Mol gaf te kennen hierover verbaasd te zijn.

Begin dit dit jaar reageerde Johan op de ophef. „Wat kan ik eraan doen dat ik een slechte smaak heb? (...) Het gaat mij niet zozeer om ’leuk’, het is gewoon amusement. Het is geen dikdoenerij en het heeft niets te maken met je politieke voorkeur. Het is een amusementsprogramma. En als je er dan met plezier naar kijkt... Kijk, ik zou geen trouwe kijker worden, maar ik heb de eerste aflevering gezien en dan krijg je allerlei mensen over je heen.”