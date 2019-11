Bizzey met hartklachten naar ziekenhuis

De 34-jarige Bizzey zou eigenlijk een show geven tijdens een modeshow van Nikkie Plessen in de Efteling. Aan RTL Boulevard laat hij weten dat hij dusdanig veel last had dat hij zichzelf wilde laten onderzoeken.

Hoe ernstig de klachten zijn en of Bizzey langer in de lappenmand zit, is nog niet duidelijk. Zijn management kon vrijdagavond geen details geven.