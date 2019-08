Joëlle Witschge over haar bizarre bevalling

„De gynaecoloog sprak een beetje Engels, maar het team eromheen niet. Dat is lastig communiceren. Zeker als je pijn hebt”, schrijft Witschge in Grazia over haar bevalling.

Toch vond ze het terugkijkend naar het moment ook wel weer grappig. „Op een gegeven moment waren we de weeën aan het tellen. Er stonden vier vrouwen om me heen. Eentje daarvan sprong bij drie ineens over naar zeven. Ze kon niet tot tien tellen in het Engels”, gaat ze verder. Dat werkte dan ook behoorlijk op de lachspieren bij haar verloofde en haarzelf. „Dave, verplicht gekleed in een gekke, lange doktersjas met slippers, en ik kregen er de slappe lach van.”

Ook omschrijft Joëlle hoe haar haar werd gevlochten terwijl ze aan het bevallen was, de ruggenprik los bleek te zitten, en er harde ’Disney-achtige muziek’ muziek werd gedraaid toen de kleine ter wereld kwam.