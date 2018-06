Nieuwe aanklacht tegen Harvey Weinstein

In de nieuwe aanklacht worden Weinstein, zijn studio Miramax en The Weinstein Company aangeklaagd; de laatste twee wegens het faciliteren en het onder de pet houden van het misbruik. De drie vrouwen willen een groepsgeding aan spannen om de gevallen filmproducent te laten vervolgen in naam van alle vrouwen die hij tijdens zijn carrière seksueel misbruikt heeft. Het advocatenkantoor waarmee zij in zee gaan, heeft al tweemaal eerder een dergelijke collectieve aanklacht tegen Weinstein ingediend.

Bekijk ook: Weinstein aangeklaagd voor verkrachting

Ze zijn niet bang om hun naam te noemen in The New York Times. Het gaat om actrices Caitlin Dulany en Larissa Gomes en Melissa Thompson, die zakelijk met Weinstein te maken kreeg. In alle drie de gevallen lijkt het patroon op de eerdere beschuldigingen die tegen Weinstein zijn gedaan, door al meer dan tachtig vrouwen. Het misbruik vond plaats in hotelkamers, waar de vrouwen werden uitgenodigd voor een meeting, om vervolgens overvallen te worden.

Op dit moment wordt Weinstein in New York al aangeklaagd voor seksueel geweld. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en gedwongen orale seks. Zijn advocaat houdt vol dat hij onschuldig is. De producent kwam vrij op een borgsom van een miljoen dollar en draagt momenteel een enkelband.

Bekijk ook: Harvey Weinstein vecht aanklacht aan