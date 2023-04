Aerosmith-zanger Steven Tyler ontkent seksueel misbruik

Tyler was destijds 25 jaar. Volgens de inmiddels 75-jarige artiest was er sprake van wederzijdse instemming en zou hij als voogd van het meisje bovendien immuniteit hebben genoten voor zijn acties.

Naast dat ze gedwongen zou zijn tot de seksuele relatie met Tyler, beweert Holcomb eveneens dat zij gedwongen werd abortus te ondergaan toen zij 17 jaar oud en zwanger van hem was. Volgens Tyler kon Holcomb geen leed hebben ondervonden als gevolg van zijn acties. Mocht zij dat wel hebben ondervonden, dan zou dat in ieder geval niet door hem zijn gekomen, zegt hij ter verdediging.

In een reactie op de verdediging van Tyler laat de advocaat van Holcomb weten dat hij de respons van de zanger ’gaslighting’ vindt; een vorm van emotionele manipulatie waarbij de waarheid door de pleger wordt verdraaid of ontkend om het slachtoffer te verwarren en te laten denken dat zij juist de schuldige is. Daarnaast zou Tyler „een schijnvoogdij gebruiken om vervolging voor seksuele misdrijven te ontlopen”. „De bewering dat voogdij gelijkstaat aan instemming en toestemming voor seksueel misbruik” is volgens de advocaat „een walgelijke en mogelijk gevaarlijke” verdedigingsvorm.