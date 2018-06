Zo investeren André Hazes en Monique in hun relatie

Zelfs op zondagavond bijna drie uur lang kijken naar Avengers Infinity War. „Ben benieuwd of ik dit 2:50 uur vol hou met m’n ogen open”, waarschuwt Monique wel bij een foto van haar en haar geliefde André in de bioscoop. Tja. „Soms moet je investeren in die liefduh”, schrijft haar vriend dan ook terecht bij dezelfde foto op zijn eigen account.

Ook volgens fans moet het wel goedkomen. Niet alleen omdat zij het ’een topfilmpje’ vinden dat de twee gaan bekijken, maar vooral omdat ze dat samen doen. „Tuurlijk meid, je vent zit naast je. Wat wil je nog meer.” Ze vinden het dan ook een goed idee van het stel om samen tijd te spenderen. „André Hazes, moet je veel vaker doen. Is belangrijk.”

Het lijkt erop dat de zanger goede voornemens heeft en die wil waarmaken sinds hij tijdelijk uit het leven van Monique en zoontje André Hazes jr. verdween. Hun gezamenlijke vakantie in Mexico betekende halverwege mei een nieuwe start voor de geliefden, wiens relatie het laatste jaar steeds meer onder druk kwam te staan door het volgeboekte leven van de succesvolle jonge zanger.