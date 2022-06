Premium Het beste van De Telegraaf

Van Muse naar Waylon en via Beyoncé naar Robbie Williams Dit zijn dé platen van de tweede helft van popjaar 2022

Door Bart Wijlaars

Muse-frontman Matthew Bellamy. Ⓒ ANP/HH

Sommige bewegingen zijn na de pandemie gewoon in stand gebleven. Zodra de festivals losbarsten begint het qua plaatreleases tijdens de zomer aanzienlijk rustiger te worden. Zoals gebruikelijk is dat slechts stilte voor de storm. Naar welke platen we mogen uitkijken tijdens de tweede helft van popjaar 2022? Dit is onze top 5.