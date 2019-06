’Harry en Meghan delen nieuwe foto baby Archie’

„De hertog en hertogin van Sussex hopen dat iedereen net zoveel geniet van deze nieuwe foto van Archie als zij doen”, stond te lezen bij de foto die gedeeld werd door het Twitter-account met de naam Sussexroyal.

Op het eerste gezicht leek er niets mis te zijn met het account: de foto klopt, in de omschrijving staat te lezen dat het het officiële account is van de hertog en hertogin en het profiel heeft meer dan 13.000 volgers. Niet zo gek dus dat de foto massaal werd opgepikt door diverse buitenlandse media. Toch blijkt het om een nepaccount te gaan en is de foto ook helemaal niet van Archie.

Hoax

The Sun ontdekte dat de foto al twee weken geleden door de Duitse Bella Kraus werd gedeeld. „Wat een onbeschaamd gedrag!”, laat de vrouw aan de Britse krant weten wanneer zij geconfronteerd wordt met de hoax.

Buckingham Palace heeft niet gereageerd op alle ophef, maar er is een ongeschreven regel dat officiële foto’s altijd via de accounts van het paleis worden vrijgegeven. Harry en Meghan hebben wel een eigen Instagram-account, maar zitten niet op twitter.

„Ik twijfel nu echt aan mezelf... Hoedje af voor degene die deze baby heeft gecast. Je ziet zowel Meghan als Harry terug in dit lieve jongetje”, reageert een verwarde volger.