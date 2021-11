Proces Ghislaine Maxwell: van luxeleven naar 80 jaar cel?

Premium Het beste van De Telegraaf

Op 2 juli 2020 kwam er einde aan het maandenlange kat-en-muisspelletje tussen Ghislaine Maxwell en de FBI. De rechterhand van wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein werd door de Amerikaanse politiedienst in de boeien geslagen op verdenking van het ronselen van meisjes in ruil voor seks met Epstein en diens entourage. Van Maxwells luxeleventje, als dochter van de wijlen mediamagnaat Robert Maxwell, is niet veel meer over. Eind deze maand moet zij zich verantwoorden voor de rechter en kan ze misschien voor 80 jaar achter de tralies verdwijnen...