Mariah Carey aangeklaagd door zus om uitspraken in autobiografie

In The Meaning of Mariah Carey schreef de zangeres onder meer over trauma's uit haar jeugd. Daarin herinnert ze zich dat haar oudere zus haar heeft gedrogeerd met valium, haar cocaïne heeft gegeven en haar derdegraads brandwonden had toegebracht toen ze twaalf jaar oud was. Ook zegt Mariah dat haar zus heeft geprobeerd haar te verkopen aan een pooier.

Alison stelt dat Mariah geen enkel bewijs heeft voor de beschuldigingen. Verder neemt Alison het Mariah kwalijk dat ze zulke dingen heeft geschreven terwijl zij weet dat ze zelf lijdt aan ernstige trauma's. Alison zou als tienjarige door haar moeder zijn gedwongen tot seks met vreemde mannen en het kijken naar andere kinderen die seks hadden.

De zangeres heeft overigens al jaren geen contact meer met haar zus, die volgens een psycholoog nu lijdt aan depressie en PTSS.