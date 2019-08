Rapper Sevn Alias ontvangt platina award

„Heerlijk man, heerlijk!” zei de rapper naderhand tegen ANP Video. „Om alle support zo terug te krijgen van de fans is echt een heerlijk gevoel.” Sevn Alias werd onder het mom van ’een meeting met Ajax’ naar het stadion gelokt. Hij zegt „echt van niks te hebben geweten omdat er wel vaker meetings worden gehouden met Ajax.”

Op zijn beurt reikte de rapper, wiens echte naam Sevaio Mook is, een kopie van de award uit aan Ajax-speler David Neres. „In het refrein komt zijn naam heel vaak voor dus het was een mooie kans om het aan hem uit te reiken.” ’Ik heb het nummer gemaakt omdat ik fan ben van Ajax,’ zei Mook naderhand.

Begin mei bracht Sevn Alias het nummer Herres uit „omdat hij gewoon fan is van Ajax.” Daarnaast werd het volgens de rapper al een keer opgegooid dat er een soort clublied van Ajax moest komen. Het idee is spontaan in de studio ontstaan, waarna hij het eindresultaat deelde via Instagram. Al snel groeide de track uit tot dé nieuwe Ajax theme-song.