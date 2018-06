Kim Kötter past opnieuw trouwjurken; gaat het binnenkort gebeuren?

Ze deelt daar een Facebookherinnering die ze vandaag kreeg. Daarbij schrijft ze: „Hoe toevallig. Op de dag dat ik echt een trouwjurk aan het passen ben, krijg ik deze herinnering van vorig jaar!”

Enigszins opmerkelijk is haar opmerking toch, want het leek erop dat de ondernemer en tv-presentatrice haar droomjurk had gevonden in het tv-programma Say Yes to the Dress. Die uitzending was vorig jaar op 13 juni te zien bij TLC. Maar misschien is ze op die jurk weer uitgekeken, nu die al bijna een jaar in de kast hangt?

Tweede

Wanneer Kim en Jaap gaan trouwen is nog steeds niet bekend. Het model hintte al een aantal keer naar een mogelijk huwelijk via Instagram. Eerdere huwelijksplannen werden uitgesteld omdat zoontje Muck toentertijd net geboren was. Daarover zei Kim vorig jaar al: „Ik vind het heel leuk dat hij er straks bij is. Heb wel een beetje een knoop in mijn maag, stel dat er een tweede komt, dan is die er niet bij geweest.”

Om dan nog maar een keer te trouwen, vond ze suf. Dus kozen ze ervoor om eerst de geboorte van hun tweede kind af te wachten en beviel Kim in april van zoon Youp. „Ons gezin is compleet”, reageerde ze toen. Zouden de twee dan nu de tijd rijp achten om elkaar eindelijk officieel het ja-woord geven?