Grote zorgen om ’zieke’ Johnny Depp

De tand des tijds heeft duidelijk vat gekregen op Johnny Depp. Op zijn 54ste is hij geen schim meer van de hunk die hij ooit was. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wat is er nog over van Hollywoodhunk en eeuwig filmicoon JOHNNY DEPP (54)? Wie de beelden van de Pirates of the Caribbean-acteur, dit weekend in Rusland gemaakt, onder ogen krijgt, herkent daar geen vrouwenmagneet, maar eerder een zielig hoopje mens in...