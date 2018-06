De DRIE VROUWEN van LUBACH

Arjen Lubach met grote liefde Martine de Jong. Ⓒ Hollandse Hoogte

Achter elke man staat een sterke vrouw en bij ARJEN LUBACH is dat niet anders. De Gouden TelevizierRing-winnaar staat stevig in zijn schoenen dankzij drie belangrijke personen in zijn leven: eindredactrice JANINE ABBRING, vriendin MARTINE DE JONG en, in gedachten, ook moeder SJOUKJE HADEWEIJ.