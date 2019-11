Henny Huisman heeft droom op tv-comeback opgegeven

Tussen 1985 en 2002 beleefde Henny grote successen met onder meer de Soundmixshow, waar miljoenen mensen naar keken. Hij moest echter plaatsmaken toen RTL met Idols wilde beginnen. „Ik werd aan de kant gezet omdat het jong en fris moest”, kijkt de presentator terug. Hij sluit niet uit dat zijn show ooit weer terugkeert op tv. „Het is net als met mode, alles komt terug. Wie weet is de tijd ooit weer rijp voor Soundmix.”

Henny heeft na al die jaren nog steeds goed contact met enkele oud-kandidaten. „Glennis Grace greep bij haar Whitney Tribute in de AFAS Live de microfoon en riep: ’Dank Henny, dat je er bent, want bij jou is het begonnen!’ Dan ben ik zo trots als een pauw. Bij haar jubileumconcert in Carré gaf Edsilia Rombley me de zetel waar normaal de koning zit. En Gerard Joling stuurt nog altijd vakantiekaartjes met lieve groeten. Ze zijn hun ome Henny nooit vergeten.”