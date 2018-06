’Dolly Parton krijgt show op Netflix’

Het panel was opgezet om aandacht te vragen voor Grace And Frankie bij leden van de Television Academy, die stemmen voor de Emmy’s. Gevraagd naar wie er op hun wensenlijstje staan voor een gastrol in de comedy, brachten Lily en tegenspeler Jane Fonda hun 9 To 5-collega Dolly Parton ter sprake. Lily legde daarop uit dat Dolly misschien lastig in te plannen zal zijn, omdat ze werkt aan haar eigen Netflix-project.

Alhoewel Jane daar verbaasd op reageerde, leek Lily niet de indruk te hebben dat het project van Dolly nog geheim was, schrijft Deadline. Ze weidde zelfs nog even uit over de show, die vergelijkbaar moet worden met Dolly’s eerdere film Coat Of Many Colors, dat haar levensverhaal vertelde op basis van een aantal van haar liedjes. Lily vond het wel lollig dat ze per ongeluk nieuws had onthuld tijdens de persmiddag. „Ik zou hier mijn journalistenbrevet voor moeten krijgen”, lachte de actrice.