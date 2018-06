Kritiek op Demi Lovato na grap met bodyguard

De zangeres antwoordde zondag vragen van fans op Twitter. Iemand wilde weten wat de leukste grap was die ze ooit met iemand had uitgehaald. Demi liet daarop weten: „Ik heb ooit een vrouw van lichte zeden ingehuurd en haar naar Max’ hotelkamer gestuurd. Ze liep zonder toestemming zijn kamer binnen en greep hem in zijn kruis en hij schrok zich een ongeluk, hahahaha.”

Veel volgers reageerden verontwaardigd en beschuldigden de zangeres van seksuele intimidatie of seksueel geweld. „Ik kan er niet bij dat je iemand inhuurt om het ergste te doen wat je een ander aan kan doen en dan roept dat het een grap is. Mannen kunnen ook misbruikt worden”, aldus één van hen.

Demi reageerde in eerste instantie laconiek op de kritiek. „Ik kan iets over jelly beans schrijven en dan zijn er nog mensen beledigd”, schreef ze. Later bond ze iets in. „Voor iedereen die me nu aanvalt, luister naar de tekst van Warrior en misschien heb je iets meer begrip voor iemand die simpelweg de fout in is gegaan”, twitterde ze over het nummer dat ze schreef over haar eigen ervaringen. „Ik weet als geen ander wat seksueel misbruik is, jullie hoeven me dat niet uit te leggen.”

Later volgden toch excuses: „Het spijt me erg als iemand hier aanstoot aan heeft genomen.”