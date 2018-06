Jimmy Fallon bij diploma-uitreiking Parkland

De aanwezigheid van de latenightpresentator was volgens Deadline niet aangekondigd. In zijn speech maakte hij volgens de entertainmentsite grappen, maar sprak hij de leerlingen vooral toe over serieuze zaken. „Als iets moeilijk is voor je, denk er dan aan dat het ooit beter gaat”, zei hij tegen de scholieren, waarvan een deel zich na de schietpartij inzette voor een landelijke actie tegen wapengeweld. „Kies ervoor om vooruit te kijken. Laat niets je stoppen.”

Na de ceremonie, waarbij ook diploma’s werden uitgereikt aan de nabestaanden van vier omgekomen examenkandidaten, deelde Jimmy een kort filmpje van de diploma-uitreiking op Twitter. „Gefeliciteerd Marjory Stoneman Douglas klas van 2018”, schreef hij daar bij. „Jullie zijn niet alleen de toekomst, jullie zijn het heden. Ga door met de wereld veranderen. Ga door met ons trots maken.”