Kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain onder de hamer

De gitaar in kwestie is een elektrische Fender Mustang uit 1973. De waarde wordt geschat tussen de 200.000 en 400.000 dollar. Cobain heeft er in 1989 twee avonden op gespeeld tijdens concerten in de Verenigde Staten.

De gesigneerde en kapotgeslagen gitaar is een van 1500 muzikale attributen die in New York onder de hamer gaan. Ook een bril van John Lennon, een gitaar van Prince en een piano van Bob Dylan worden geveild. Ook memorabilia van Amy Winehouse, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley en Daft Punk vallen onder de items in de veiling.

De veiling wordt gehouden in het Hard Rock Café in New York van 11 tot en met 13 november.