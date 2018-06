Kids Hugh Jackman moeten anderen helpen

„Mijn kinderen hebben het zo goed. En we herinneren ze er ook altijd aan hoe bevoorrecht ze zijn. We zijn belachelijk gezegend. We wonen in een prachtig huis en komen op plekken waar de meeste mensen alleen van kunnen dromen. Ik wil dat ze weten dat ze daarmee de verantwoordelijkheid hebben om anderen te helpen”, aldus Jackman.

Zelf is de acteur betrokken bij een aantal verschillende liefdadigheidsinstellingen. Hij startte een stichting die koffieboeren ondersteunt, is ambassadeur van diverse armoedebestrijdingsinitiatieven en haalde in het verleden miljoenen op voor een Broadway-organisatie die zich inzet voor mensen met hiv en aids. „Ik wil het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen. Dat hebben mijn ouders ook bij mij gedaan. Toen mijn vader met pensioen ging, heeft hij zich drie jaar lang als accountant ingezet voor arme landen. Ik heb het altijd normaal gevonden om iets terug te doen.”