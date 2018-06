Kat von D trouwt opnieuw met echtgenoot

De tattoo-artieste, bekend van het programma LA Ink, droeg een vuurrode jurk op de bruiloft. Zondag deelde ze een foto van de plechtigheid. „Ik voel nog steeds de emoties van onze bruiloft gisteravond. Vandaag hebben we het met z’n tweeën nog eens doorgenomen. Onze huwelijksgeloften, de liefde van onze vrienden en alle kunst die we samen hebben gecreëerd”, aldus Kat, die toezegde later meer foto’s te delen „en meer over onze gevoelens over de dag, we zijn nu te overmand door alle liefde.”

Kat en haar echtgenoot, muzikant Leafar Seyer van Cholo Goth-groep Prayers, kondigden vorige maand aan dat ze een baby verwachten. Leafar, die eigenlijk Rafael Reyes heet maar die namen voor zijn artiestenpseudoniem achterstevoren spelde, liet daarbij weten dat hun zoon de naam Leafar krijgt.