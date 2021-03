Akwasi zou straf voor Dam-uitspraken accepteren

Het gaat om de uitspraken van zijn optreden tijdens een Black Lives Matters-demonstratie in Amsterdam, waar hij zei dat als hij in november nog een Zwarte Piet zou tegenkomen, die „hoogstpersoonlijk” op zijn gezicht zou trappen. Als hij daar toch nog voor wordt vervolgt, maakt de zwaarte van de straf voor de rapper nu niet meer uit. Mocht het een gevangenisstraf zijn: „wil ik bij deze op de gastenlijst gezet worden”, schrijft hij. Ook een taakstraf zou Akwasi niet erg vinden. „Ik help graag mijn mooie Amsterdam schoon te houden; schoon van zwerfvuil en schoon van vuil racisme.”

Twintig klagers hebben het gerechtshof in Amsterdam woensdag verzocht om Akwasi alsnog te vervolgen voor zijn uitspraak van vorig jaar. Hun advocaat Richard van der Weide vindt namelijk dat er sprake is van rechtsongelijkheid, omdat Jenny Douwes wel werd vervolgd om haar oproep om een snelweg te blokkeren en Akwasi niet.

Seponeren

Ook Akwasi was woensdag aanwezig op het Paleis van Justitie in Amsterdam. Met de aanklagers was volgens de rapper geen constructief gesprek meer mogelijk. „Er is zelfs gesproken van een gepasseerd station. Dat vind ik oprecht jammer.”

Het OM besloot vorig jaar om de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren als hij publiekelijk afstand zou nemen van zijn uitspraken. Dat heeft de rapper gedaan. Maar de aanklagers zijn het er niet eens met het seponeren. Als het gerechtshof in Amsterdam het eens is met de argumenten die Van der Weide woensdag aanleverde, kan het OM worden gedwongen om Akwasi alsnog te vervolgen. De uitspraak daarover volgt vermoedelijk over vier weken.