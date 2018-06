Geen reboot Heathers na schoolschietpartijen

Het eerste seizoen van de reboot is al gefilmd, Viacom besloot eerder de uitzending van de eerste aflevering van de serie uit te stellen. De geplande datum 7 maart zou te snel zijn gekomen na de schietpartij op een school in Parkland in Florida op Valentijnsdag. Volgens The Hollywood Reporter was het daarna de bedoeling dat Heathers vanaf begin juli in de VS te zien zou zijn op Paramount Network, het voormalig Spike TV, maar ook die datum werd geschrapt, deze keer vanwege het drama op een school in Santa Fe vorige maand.

Paramount Network-topman Keith Cox legt aan het blad uit dat Viacom, ook eigenaar van onder meer MTV en Nickelodeon, de serie afstoot omdat het concern zich vooral op jongeren richt. „Na Parkland hebben we als bedrijf meegedaan aan de National School Walkout”, zegt hij over de actie op 20 april waarbij scholieren in de VS de klas uit liepen om strengere wapenwetgeving te eisen. „We zijn toen met onze kanalen 17 minuten op zwart gegaan. We kunnen niet beweren dat de jongerenbeweging belangrijk voor ons is en tegelijkertijd een serie uitzenden waarbij we ons in dat licht niet prettig voelen.”

Heathers uit 1988, met onder meer Winona Ryder, Christian Slater en Shannen Doherty, gaat over een kliek populaire meiden, die bijna allemaal Heather heten. Eén van hen krijgt iets met een nieuwe jongen op school, en hun relatie neemt een bloederige wending. De film scoorde slecht aan de box office, maar kreeg later een cult status. Shannen heeft een gastrol in de eerste aflevering van de reboot, die mogelijkerwijs nog op een andere Amerikaanse zender te zien zal zijn.