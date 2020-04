Geen gebrek aan liefde voor Leontine Borsato

Op Instagram laat ze dan ook weten dat ze veel van haar dochter Jada houdt. Een echt moeder-dochter-moment beleefden de dochter en voormalige vrouw van Borsato toen ze in gelijke badjassen op een luxe bed zaten en hun vingers liefdevol tegen elkaar aan drukten. Het gebaar dat daardoor ontstond was veelzeggend, evenals de vormen die op de muren te zien zijn: een hart. „Love you”, schrijft Leontine publiekelijk aan haar dochter. Die laat zich op haar beurt ook niet onbetuigd. „Love you mam”, reageert ze.

Jada en Leontine kunnen vervolgens rekenen op een warm bad aan liefde. Nicolette van Dam, Quinty Trustfull, Liza Sips, Anouk Smulders, Kirsten Schilder en Josh Veldhuizen overladen moeder en dochter met hartjes.

Eerder wenste de Bank Giro Loterij-ambassadrice heel Nederland nog een vrolijk en zelfs ’gouden’ Pasen toe. Dat ze toen niet meer met haar achternaam Borsato ondertekende, leek een duidelijke hint naar de eerdere breuk tussen hen. In februari gooide Leontine de handdoek in de ring, nadat - in reactie op de eerste onthullingen in weekblad Privé - de afgelopen maanden ene na de andere affaire van Marco aan het licht kwam.