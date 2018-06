Yvon Jaspers trekt opnieuw veel kijkers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Het nieuwe boerenprogramma van Yvon Jaspers blijft goede cijfers neerzetten. Zondag keken er bijna 1,8 miljoen mensen naar Onze Boerderij. De show, waarin Jaspers laat zien hoe het is om een agrarisch bedrijf te runnen, was daarmee het best bekeken programma van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.