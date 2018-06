Prins Harry blij met Den Haag als Invictus-gastheer

„De stad zal een motivatie zijn voor honderden militairen die de Invictus Games gebruiken als inspiratie voor hun herstel van fysieke en mentale verwondingen. Nederland heeft de Invictus Games vanaf het begin gesteund en ik weet dat iedereen de Spelen en de veteranen en militairen die hun land gediend hebben zal ondersteunen”, aldus Harry.

Volgens de prins hebben de eerste drie edities in Londen, Orlando en Toronto laten zien hoe inspirerend het organiseren van de Invictus Games kan zijn. „Ik weet zeker dat dit een ongelofelijke ervaring gaat zijn voor iedereen in Den Haag die de ’Invictus Games-spirit’ zal omarmen.

Vorige week werd al duidelijk dat het sportieve evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt zal plaatsvinden in Den Haag en deels ook in Rotterdam. De Games zijn een initiatief van prins Harry. De vierde editie vindt dit jaar plaats in Sydney.

’Geweldig trots’

Burgemeester Krikke zegt ’geweldig trots’ te zijn dat de Invictus Games in 2020 naar Den Haag komen. „Het is hèt sportevenement van en voor militairen die getekend uit de strijd zijn gekomen en werken aan hun herstel. Ik weet zeker dat deze veteranen zich in de internationale stad van vrede en recht thuis zullen voelen. Wij als Den Haag zullen hen in ieder geval met open armen ontvangen.”

2020 is voor Den Haag bijzonder, zegt Krikke. „We vieren dat jaar dat we 75 jaar bevrijd zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook bestaat de Verenigde Naties 75 jaar, en als tweede VN-stad ter wereld zal Den Haag bij die mijlpaal een bijzondere plek innemen. De Invictus Games passen prachtig in dit jaar van vieren, herdenken en stilstaan bij de grote offers die velen – ook nu nog – voor vrede en vrijheid moeten brengen.”