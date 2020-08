Thaise studenten vergelijken koning met Voldemort

Dat is in de Potter-boeken een gebruikelijke aanduiding voor Heer Voldemort, de heer van het duister en ook wel ’Jeweetwel’ genoemd om zijn naam maar niet uit te spreken.

De demonstranten konden er op deze manier niet van worden beschuldigd kritiek uit te oefenen op de koning. Dat is ook bij wet verboden. Maar aangezien de naam van Vajiralongkorn niet mag worden gebruikt, was het meteen wel duidelijk wie werd bedoeld.

Popartiesten

Bij protesten is het al vaker gebeurd dat een creatieve oplossing wordt bedacht om het verbod te omzeilen door verwijzingen naar films of liedjes, zelfs van in Thailand zeer populaire popartiesten uit Korea.

De regering heeft de afgelopen weken de studenten herhaaldelijk gewaarschuwd respect te tonen voor de monarchie en de wet op majesteitsschennis niet te overtreden.