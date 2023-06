Premium Het beste van De Telegraaf

Veel raadsels rond aanstaand vaderschap Al Pacino: ’Hij eiste dna-test’

Grote verontwaardiging in Hollywood eerder deze week: Al Pacino (83) wordt opnieuw vader. Op zijn oude dag mag de bejaarde steracteur, die al drie kinderen heeft, dus weer luiers gaan verschonen! En dat moment komt sneller dan gedacht. Zijn 29-jarige vriendin Noor Alfallah is al over één maand uitgerekend. Al Pacino zou er helemaal niets van begrijpen dat zij in verwachting van hem is. „Hij eiste een dna-test...”