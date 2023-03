Dennis Schouten vlucht naar buitenland: ’Pedohunters voor de deur’

Schouten, bekend van de YouTube-show Roddelpraat, werd vrijdagnacht in zijn gezicht gestoken in een bar in Enschede. Hij deed vanwege het steekincident aangifte van zware mishandeling. Maandag stapte hij opnieuw naar de rechter, deze keer om aangifte te doen tegen zijn ex Dragic. Hij beschuldigt haar ervan hem al enkele maanden „te beschadigen via alle vormen van het internet”. De presentator stelde bedreigd te worden door alle ’leugens’ die Dragic over hem heeft verspreid.

De leugens gaan volgens Schouten over beweringen van zijn ex dat zij samen waren terwijl zij nog minderjarig was. In een uitgebreid verhaal deed Dennis maandag uit de doeken wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd waardoor hij zich genoodzaakt voelde naar de politie te stappen. „7 januari is dit begonnen, toen heeft Natasja een video op TikTok geplaatst vol leugens”, daarmee verwijst hij naar een video waarin zij suggereert dat Schouten met haar flirtte toen ze 17 jaar was en interesse toonde in meerdere minderjarige meisjes. Ze stelde dat Dennis veranderde in ’een gemeen en toxic vriendje’. Dragic verklaarde met de video andere jonge meisjes te behoeden voor ’dit soort zielige, veel te oude ventjes’. Destijds reageerde Dennis al ontkennend op de beschuldigingen, waarna het lange tijd stil bleef.

Schouten deelt woensdag screenshots die hij heeft ontvangen, hierin oogt het alsof hij minderjarige meisjes uitnodigt bij hem thuis. „Door dit knip-en-plakwerk moet ik bang zijn in mijn eigen huis, zijn er ‘pedohunters’ aan mijn deur gekomen en zijn er tot de dag van vandaag nog steeds grote websites/Instagram pagina’s die berichten delen waaruit moet blijken dat ik een pedofiel ben”, aldus de presentator. „ Ik voeg deze bij mijn aangifte tegen Natasja Dragic, maar ik hoop dat bepaalde kanalen ook het fatsoen hebben om het een en ander te rectificeren.”

Hij besluit hierom woensdag naar het buitenland te vertrekken.

In een bericht op Instagram heeft Dragic al laten weten dat zij juist van mening is dat Dennis liegt, en niet zij. Zij heeft zelf ook aangifte gedaan. „De waarheid achterhalen is nu aan de politie. Ze hebben het bestand en ik laat me niet bang maken door je aangiftes met je laster en smaad, zoals je hoopt bij veel van de andere meiden... Ik heb ook aangifte gedaan.” Ze sluit haar bericht af met een oproep aan de politie: „Doe alsjeblieft je werk, dit kan zo niet langer.”