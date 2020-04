Sander Hoogendoorn: ’Toen brak mijn hart’

Ⓒ NPO 3FM/Ben Houdij

Sander Hoogendoorn kreeg het voor elkaar ruim 180 radiostations in 30 landen tegelijkertijd You’ll never walk alone te laten draaien. Nu is de dj al een week bezig met 3FM Serious request, om geld op te halen voor het Rode Kruis. „Als je alle gekkigheid wegdenkt, is deze tijd bizar.”