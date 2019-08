Omroep Max test na B&B’s nu huiskamerrestaurants

Hélène, hier met vriend Gerrit, begon na een carrière in het onderwijs een huiskamerrestaurant. „Ik had ook kunnen meedoen.” Ⓒ Omroep MAX

Ergens in Noord-Brabant wordt eigen geschoten wild op tafel gezet, op een eettafel in West-Friesland gerechten van een Italiaanse oma en in een woongemeenschap prijkt een vegan buffet. De keuze is reuze in Nederlandse huiskamerrestaurants, blijkt uit het nieuwe Max-programma Uit mijn keuken. In de eerste aflevering staat vanavond het mediterraan georiënteerde kookhuis van Hélène uit Drenthe centraal.